Il pizzaiolo grottese Carmine Colella stravince al “Campionato dell’Arte Bianca”

Tre primi posti, un terzo posto, Trofeo Regionale ed il Premio alla Carriera. Torna da Ercolano carico di encomi il pizzaiolo grottese di adozione, Carmine Colella, portando alto il nome di Grottaminarda anche nel settore “dell’Arte Bianca”.

L’11, il 12 ed il 13 settembre si sono svolti ad Ercolano la seconda edizione del “Campionato dell’Arte Bianca ed il Primo Trofeo Regionale “Umberto Fornito”. Pizzaioli e chef di tutta la regione Campania si sono confrontati su diverse categorie di preparazione. Carmine Colella è risultato primo nelle categorie “Pizza Classica”, “Pizza Contemporanea” e “Pizza Margherita”, terzo nella categoria “Calzone Fritto”; si è aggiudicato il Trofeo più importante della competizione, quello intitolato ad “Umberto Fornito”, in più ha ricevuto il “Premio alla Carriera per la qualità e professionalità nell’Arte Bianca” insieme a due icone della pizza: Davide Civitiello ed Errico Porzio.

Carmine è nato a Napoli nel 1989, è di Fuorigrotta e sin da quando aveva 11 anni ha coltivato la passione per la pizza. Con il suo lavoro ha girato tantissimo tra Brasile, Australia, America e tante altre destinazioni. Poi dieci anni fa, ha deciso di fermarsi a Grottaminarda dove si è sposato ed ha avuto 2 bambine.

«Sono felice di questo splendido risultato – afferma l’Assessora Delegata al Commercio, Doralda Petrillo – d’altronde non poteva essere altrimenti, Grottaminarda si è ritagliata, ormai da anni, un’ottima nomea in questo settore, non a caso sono stata ben lieta di coordinare le prime fasi dell’organizzazione della Festa della Pizza, che ha visto protagonisti quasi tutti i maestri pizzaioli grottesi, ottenendo uno straordinario successo in termini di presenze e di apprezzamento. Si può affermare, senza presunzione che, tra ottime pizze, succulenti calzoni fritti, invitanti pinse e gustosi piatti tradizionali, Grottaminarda ha letteralmente conquistando il podio in campo enogastromico! Congratulazioni al nostro concittadino Carmine e ad maiora!».

«Le origini di Carmine sono napoletane e la pizza ce l’ha nel sangue ma da molti anni ha scelto Grottaminarda per lavorare, per mettere su una bella famiglia. Già questo ci rende orgogliosi – aggiunge il Sindaco Marcantonio Spera – il fatto poi che le sue capacità vengano riconosciute non solo dai nostri palati, ma anche da giurie di esperti dell’Arte Bianca ci esalta ancor di più perchè il nome di Grottaminarda deve risuonare in termini positivi ovunque ed in ogni settore. Congratulazioni Carmine e grazie per aver scelto Grottaminarda».