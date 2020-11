Attualità Il Pino Irpino è pronto a rimettersi in viaggio 30 Novembre 2020

Si terrà martedì 1 dicembre 2020 alle ore 11.00 a “CASA PINO” presso la sede della PC ALIVE (Via Padule 4 Monteforte Irpino – indicazioni per raggiungerci g.page/Pcalive?share) la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa Il Pino Irpino giunta oramai alla sua settima edizione, garantendo distanziamento fisico e misure di contenimento anticontagio. I promotori, nonostante le difficoltà legate alla pandemia in corso e al periodo che stiamo vivendo hanno elaborato una nuova modalità per rimettersi in viaggio e continuare nell’impresa culturale e sociale al grido di #irpiniativogliobene. Durante la conferenza stampa, quindi, saranno raccontate tutte le novità dell’edizione 2020 che come consuetudine raggiungerà tutti i 118 comuni della Provincia di Avellino. Per chi fosse impossibilitato a partecipare dal vivo alla conferenza stampa è possibile collegarsi al link https://pcalivepbx.3cx.net/open/ff412420b89229ba82a768898c5ce4d3d7be8db7