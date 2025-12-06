Il Pino Irpino continua il suo viaggio: dopo 70 tappe, ancora due giorni di tour

È cominciato puntuale il Pino Irpino 2025 Venerdi 5 dicembre alle ore 8.00 da

Monteforte Irpino dove gli scout, insieme alla Scuola, all’amministrazione comunale e ad

altre associazioni hanno dato il via all’iniziativa, unica nel suo genere, capace di

coinvolgere tutti i 118 comuni della provincia di Avellino.

Sono tantissimi, infatti, i comuni che hanno inserito l’evento all’interno dei loro cartelloni

natalizi. Una consuetudine, tutta irpina, che ogni anno vede crescere la partecipazione e

l’entusiasmo.

Il primo giorno, infatti, grande spazio alla solidarietà con la raccolta che è già stata

distribuita alle zone che fanno capo alle diocesi di Nola, Salerno e Benevento. Mentre il

secondo giorno continua la raccolta che sarà smistata poi nel resto delle zone d’irpinia

grazie all’impegno delle Caritas sul territorio.

Oggi il giro continua a macinare chilometri spostandosi dalle terre del greco di tufo fino

ad ariano in un viaggio che non è solo incontro ma anche riscoperta dei luoghi e dei

territori.

Domani, domenica 7 dicembre, si riprenderà da Montecalvo Irpino alle ore 8.00 per

attraversare tutta l’Ufita e la baronia fino ad inoltrarsi in alta Irpinia e terminare la terza

giornata a Morra De Sanctis.