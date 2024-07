Il Pilota irpino Sandro Rusolo vince la gara di slalom a Castello Rocca d’Evandro

Avellino 23 luglio 2024. Il pilota Sandro Rusolo, della scuderia Power Car Competition, ha vinto la quinta edizione della gara di Slalom di Castello Rocca d’Evandro, targata Aci Sport.

Dopo l’ottimo 3° posto di classe guadagnato allo Slalom della Laura, il portacolori della compagine irpina ha conquistato il gradino più alto del podio nella classe N2000, a bordo di una Renault Clio Williams, in una gara avvincente, che si è svolta in provincia di Caserta. Una prestazione che ha confermato i progressi registrati nelle ultime sfide, al volante della sua autovettura. Il risultato positivo ha regalato grande entusiasmo all’intero team, già pronto a rimettersi a lavorare con il massimo impegno, in vista del prossimo appuntamento.