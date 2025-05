Il percorso del pullman scoperto: ecco le strade della festa biancoverde

Avellino si appresta a vivere una serata carica di emozioni, colori e appartenenza. In occasione delle celebrazioni ufficiali per l’importante traguardo sportivo raggiunto, la città si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per accogliere squadra e staff tecnico.

Un pullman scoperto, simbolo del successo condiviso, accompagnerà i protagonisti lungo un percorso studiato per abbracciare idealmente tutta la comunità. La partenza è fissata da Porta Carraia, da dove prenderà il via un corteo carico di entusiasmo. Il tragitto toccherà via Alcide De Gasperi, ribattezzata con orgoglio dai tifosi “a via ra Serie A”, per poi proseguire lungo via Carducci fino a piazza Kennedy, cuore pulsante della festa.

Da lì, la carovana si muoverà verso la zona del Tribunale, attraversando via Tagliamento e via Annarumma, in un crescendo di cori, bandiere e applausi. Gran finale previsto allo stadio “Partenio-Lombardi”, punto di arrivo simbolico e luogo-simbolo del calcio avellinese.

Sarà un momento di forte identità collettiva, in cui sport e territorio si fonderanno in un’unica voce: quella dei tifosi, delle famiglie, dei giovani e di un’intera città che torna a sognare in grande.