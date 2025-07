Il PD convoca l’Assemblea dei Democratici ad Avellino

Martedì 8 luglio 2025, alle ore 18.00, al Circolo della Stampa di Avellino il Partito Democratico dell’Irpinia organizza un appuntamento di rilievo per tutta la comunità democratica locale: si terrà infatti l’Assemblea dei Democratici, dal significativo titolo “Il partito delle idee, delle regole e della legalità. Per Avellino e per l’Irpinia”.

L’evento sarà ospitato all’interno del prestigioso Circolo della Stampa e sarà un momento di confronto aperto tra militanti, dirigenti, amministratori locali e cittadini.