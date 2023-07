Il PalaDelMauro “ospita” il concorso Oss per l’Asl di Potenza

In migliaia anche in questa seconda giornata al PalaDelMauro di Avellino per il concorso Oss indetto dall’Asl di Potenza. La prova si sta tenendo, tra non poche polemiche, nel capoluogo irpino, lontano dunque da Potenza e dalla Basilicata.

Sei turni in tutto, due al giorno (uno la mattina, l’altro nel primo pomeriggio), con una prova scritta da svolgere all’interno del palazzetto avellinese. Fuori, tuttavia, non sono mancate le polemiche tra caldo torrido, servizi praticamente assenti e chi avrebbe preferito effettuare i test almeno nella propria regione.

Ad Avellino in questi tre giorni si stanno riversando aspiranti Oss da tutto il Sud Italia. Alla fine verranno selezionate 23 figure con contratti a tempo indeterminato.