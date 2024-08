Il nuovo Stadio tra le linee programmatiche di Nargi, la soddisfazione del Mid

Il progetto del nuovo Stadio di Avellino tra le linee programmatiche dell’amministrazione Nargi, la soddisfazione del Mid.

il Mid solo qualche settimana fa aveva lanciato un appello alla sindaca Nargi affinché facesse tornare il progetto del nuovo stadio al centro della discussione del nuovo Consiglio Comunale. Dalle notizie apparse in queste ultime ore sui media riguardo alle linee programmatiche dell’amministrazione Nargi, che oggi pomeriggio saranno messe al voto dei consiglieri eletti, vi è finalmente anche il progetto nel nuovo stadio Partenio-Lombardi. Con il nuovo stadio non solo Avellino potrà godere di una struttura nuova e più accogliente per tutti ma finalmente si potrà migliorare anche il settore disabili e offrire così una migliore accessibilità e fruibilità oltre che inclusione alla tifoseria ponendo fine finalmente a tante criticità.

Allo stesso tempo auspicavamo però di poter evidenziare tra le nuove linee di governo della città anche il futuro del centro per l’Autismo oltre la dismessa dall’esercizio della Metro leggera, i cui pali purtroppo in questi anni hanno e continuano tutt’ora a togliere spazio alla mobilità delle persone con disabilità sui marciapiedi e in diversi punti della città – conclude il Mid.