Il Napoli verso lo scudetto, “allerta” anche in Irpinia. Su precisa domanda, è stato il Questore di Avellino a dire che anche nella nostra provincia ci si sta preparando a quello che potrebbe essere il d-day per la squadra del capoluogo campano che si appresta a vincere il terzo tricolore.

Domenica la squadra di Spalletti potrebbe conquistare matematicamente l’ambito traguardo se dovesse vincere al “Maradona San Paolo” contro la Salernitana e se la Lazio dovesse perdere o pareggiare in casa dell’Inter.

Nel pomeriggio di domenica, quindi, a Napoli potrebbe esplodere la grande festa. Qualcosa del genere, non di certo paragonabile, potrebbe accadere in Irpinia, in particolare in zone abbastanza vicine al capoluogo campano, partendo da Monteforte Irpino passando per il baianese ed il Vallo Lauro.

La Questura ha quindi deciso di prendere delle misure e di intensificare i controlli anche nella nostra provincia. Guardia alta, insomma, per evitare che la festa possa degenerare.