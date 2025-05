Il Movimento Cinque Stelle chiede al consiglio di dire no al “riarmo” europeo

AVELLINO- Nel consiglio comunale di oggi pomeriggio (che a meno di carenza del numero legale dovrebbe riunirsi alle 16:30) non ci sarà a fare da sfondo solo la “guerra” politica tutta interna alla maggioranza di Laura Nargi, ma anche quella purtroppo quella vera e drammatica che si combatte in Europa tra Ucraina e Russia. A portare in aula una mozione che impegna il consiglio comunale a pronunciarsi contro l’operazione di “riarmo” europeo e’ il Movimento Cinque Stelle, il consigliere Antonio Aquino ha infatti presentato una proposta di delibera che impegna il Sindaco e la Giunta “ad esprimere la netta contrarietà ad ogni forma di sostegno del piano di riarmo europeo “ReArm Europe/Readiness 2030”” ed in particolare compiere tale scelta: ” al fine di recuperare i valori fondanti dell’Unione europea, a sostenere nelle opportune sedi europee la sostituzione integrale del “ReArm Europe/Readiness 2030” con un piano di rilancio e sostegno agli investimenti che promuovano la competitività, gli obiettivi a lungo termine e le priorità politiche dell’Unione europea quali: spesa sanitaria, sostegno alle filiere produttive e industriali, incentivi all’occupazione, istruzione, investimenti green e beni pubblici europei, per rendere l’economia dell’Unione più equa, competitiva, sicura e sostenibile”. Infine a “trasmettere il presente testo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Comitato Europeo delle Regioni”