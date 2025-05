Il Movimento 5 Stelle ricorda Rita Sciscio. Gubitosa: “Ha portato avanti la stella dell’ambiente”

“Non un commemorazione ma un ricordo della figura pubblica, civile e sociale di Rita Sciscio, che ha profondamente amato questa città e che ha creduto nel Movimento 5 Stelle”. Così il consigliere regionale Vincenzo Ciampi che ha aperto il convegno organizzato in ricordo dell’ex Assessora ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica al Comune di Avellino oltre che consulente del Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle in Regione Campania, scomparsa lo scorso febbraio.

Presente il Vicepresidente Nazionale del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa che ha così ricordato Sciscio: “E’ stata una grande componente e attivista del Movimento 5 Stelle e in linea con i principi del Movimento ha portato avanti la stella dell’ambiente che è una delle nostre cinque stelle fondanti. Quando ha svolto il suo mandato da eletta e da rappresentante dei cittadini, Rita ha portato avanti questa bandiera con onore e oggi siamo qui per presentare un suo libro che contiene le sue idee e le sue proposte che ancora oggi sono di grande importanza”.

Durante il convegno è stato infatti presentato il suo volume “La disciplina del suolo”: un breve saggio in cui si prova a costruire un excursus storico della battaglia per la difesa del suolo. Lo studio nasce anche come base di partenza per un progetto di legge che contribuisca a limitare il consumo di suolo e i suoi nefasti effetti sull’ambiente.

“Nel suo studio – ha ricostruito Ciampi – Rita si era concentrata particolarmente sulla tutela del suolo.” Ciampi, da primo sindaco pentastellato della Città di Avellino, ha avuto al suo fianco in Giunta proprio Sciscio: “E’ stata Assessora nella mia Giunta, in una stagione politica per noi significativa, della quale siamo orgogliosi, quella che seguì la mia elezione a sindaco. Fece parte di quella Giunta e, ripensando a quel periodo, riconosco che le affidai un compito forse troppo gravoso: due assessorati, all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici. Si trattava, effettivamente, di un incarico impegnativo, nell’Avellino del 2018, segnata da numerose opere incompiute. Mi limito a citare alcuni esempi: il Mercatone, il tunnel di Piazza Libertà, la metropolitana leggera, la Dogana. E non posso dimenticare il suo impegno per l’apertura del Ponte della Ferriera, avvenuta pochi giorni dopo il varo della Giunta, così come l’apertura della Bonatti. È in questo senso che vogliamo ricordarla: la Rita Sciscio che si è adoperata concretamente per la città”.

Infine il ricordo anche della senatrice Felicia Gaudiano: “Oggi è una giornata particolarmente significativa. Siamo qui per rendere omaggio alla memoria della nostra cara amica Rita Sciscio, che si è profondamente impegnata sul territorio. Rita è stata, infatti, coordinatrice del gruppo territoriale di Avellino e ha sempre manifestato un’attenzione speciale per la sua città, per la tutela dell’ambiente e del suolo, temi ai quali ha dedicato passione, competenza e impegno. Per noi la salvaguardia dell’ambiente rappresenta una vera e propria fonte di ricchezza, non solo materiale ma anche culturale e civica. Siamo qui, grazie al suo esempio, per continuare a promuovere questi valori e portare avanti le battaglie che lei ha iniziato”.

A intervenire in video-collegamento anche la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone.