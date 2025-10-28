Il Movimento 5 Stelle Avellino presenta la lista a sostegno di Roberto Fico presidente della Campania

Il Movimento 5 Stelle di Avellino si prepara alla sfida delle Elezioni Regionali della Campania 2025, in programma domenica 23 e lunedì 24 novembre, e lo fa con un appuntamento pubblico dedicato alla presentazione ufficiale della lista provinciale a sostegno di Roberto Fico, candidato alla presidenza della Regione.
L’incontro si terrà sabato 1 novembre alle ore 9:45 presso il Circolo della Stampa di Avellino, in Corso Vittorio Emanuele II, n. 6.
A presentare l’iniziativa sarà Michele Gubitosa, vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle.
Saranno presenti i candidati del M5S per la circoscrizione di Avellino: Vincenzo Ciampi, Anna Ansalone, Luca Orsogna e Tiziana Guidi.