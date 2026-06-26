Il Ministro Urso inaugura la Casa del Made in Italy di Avellino

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, ha inaugurato oggi la Casa del Made in Italy di Avellino, alla presenza delle autorità del territorio, dei rappresentanti del mondo produttivo, delle associazioni di categoria e di una delegazione del Liceo del Made in Italy “Publio Virgilio Marone” di Avellino.

“Con l’apertura di questo nuovo presidio in Campania, il terzo dopo Napoli e Caserta e il ventiseiesimo in Italia, prosegue il programma nazionale delle Case del Made in Italy: una rete sempre più capillare per rendere l’azione del Mimit vicina ai territori e a sostegno del sistema produttivo”, ha dichiarato Urso. “L’obiettivo è arrivare entro la legislatura a una presenza in ogni Regione e, dove possibile, in ogni provincia produttiva del Paese, portando lo Stato vicino alle imprese, nei luoghi dove si crea valore, lavoro e crescita”, ha aggiunto.

“È un presidio pensato per offrire informazione, assistenza e orientamento alle attività produttive, con particolare attenzione alle PMI, all’artigianato e al commercio, che più di altri necessitano di servizi su misura”, ha aggiunto.

La sede di Avellino si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento della presenza territoriale del Mimit, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità dei servizi e potenziare il supporto al sistema produttivo attraverso strumenti sempre più vicini alle esigenze delle imprese.