Il Ministro Urso in visita allo stabilimento Menarini di Flumeri

Lunedì 27 gennaio, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sarà in visita presso lo stabilimento Menarini di Flumeri, recentemente acquisito da Vittorio Civitillo. L’acquisizione, avvenuta lo scorso luglio, ha portato alla rinascita di quella che un tempo era l’Industria Italiana Autobus. Il Ministro Urso ha seguito con grande attenzione tutta la vicenda legata all’acquisizione e al rilancio dell’azienda.

La visita si terrà alle 10:30 e rappresenta un momento di grande importanza per il futuro dell’azienda e del territorio. Durante l’incontro, il Ministro avrà l’opportunità di confrontarsi con i sindacati e i lavoratori, un passo fondamentale per discutere delle prospettive future e per ribadire l’impegno del governo a sostenere e promuovere le realtà industriali locali.