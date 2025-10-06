Il Ministro Giuli brinda all’Irpinia: “Giornata meravigliosa, questa terra merita di essere rappresentata meglio”

«Sono contento di essere ritornato in Irpinia come Ministro: l’avevo conosciuta come amante del paesaggio, dell’archeologia, della cultura e delle arti». Così il Ministro della Cultura Alessandro Giuli che, accompagnato dal Ministro dell’Interno, l’irpino Matteo Piantedosi, ha effettuato un vero e proprio tour tra le bellezze della provincia di Avellino. Dal Parco archeologico dell’antica Compsa, passando per l’area geotermica della Mefite e il borgo di Rocca San Felice, fino all’antica via Appia, la “Regina Viarum”, a Mirabella Eclano, e al Museo Irpino di Avellino. Infine, il delegato alla Cultura del Governo Meloni è stato ospite presso la sede provinciale di Fratelli d’Italia dove, insieme alla presidente locale del partito Ines Fruncillo, ha brindato con la comunità di FdI Avellino.

1 of 14

«Una giornata meravigliosa trascorsa in un’Irpinia che ha bisogno di essere rappresentata meglio, rafforzata; che ha bisogno di una classe dirigente degna di questo nome. Siamo qui per questo, e naturalmente ciò vale per l’intera regione Campania» – ha affermato il Ministro. Alla domanda se Edmondo Cirielli potesse essere candidato governatore, Giuli ha risposto: «È una persona di altissimo livello».

E, a chi gli chiedeva se dopo la vittoria in Calabria siano aumentati i margini di successo anche in Campania, ha replicato: «I margini ci sono sempre. Non si contempla altra parola che non sia vittoria quando si è in campagna elettorale: bisogna fare di tutto per vincere. Ci sarà un candidato o una candidata all’altezza della sfida, qui come nelle altre regioni in cui si andrà a votare, e lo si fa con il sorriso di chi è già avanti di due regioni».

«Ho visto una provincia meravigliosa» – ha ribadito ancora Giuli – «Nel caso dell’Irpinia stiamo lavorando per capovolgere l’inerzia che parla di spopolamento e di difficoltà di accesso alla cultura. Il Piano Olivetti per la Cultura serve esattamente a questo: sono molti milioni di euro investiti nella rigenerazione del territorio e nel ripopolamento di una terra che ha radici profonde e merita di crescere. Nel complesso, la Campania ha bisogno di essere governata dal centrodestra: è ovvio».

Con indosso la giacca con l’effigie di Summonte – uno dei Borghi più Belli d’Italia – è stato Piantedosi a fare da Cicerone al Ministro Giuli: «Presenza importante quella del collega Giuli, che conosceva già l’Irpinia ed è un appassionato di questo territorio. Questo testimonia l’attenzione che il Governo riserva a queste aree. Seguiremo con grande interesse la candidatura di Mirabella Eclano a Capitale della Cultura 2028. Con la nostra presenza oggi vogliamo ribadire l’attenzione dell’esecutivo nazionale nei confronti di questa e di tutte le altre aree interne del Paese: luoghi dal patrimonio artistico, storico e culturale inestimabile che è nostro compito tutelare e valorizzare».