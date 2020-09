Il Ministero dei Trasporti: “Segnaletica ZTL non conforme”

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’avvocato Massimo Passaro:

“L’Avv. Massimo Passaro da anni contesta la conformità della segnaletica ZTL installata ad Avellino. Una serie innumerevoli di ricorsi iscritti presso il Giudice di Pace e la Prefettura. Le vittorie sono state tante ed esemplari. Nonostante ciò non si può assistere alla non conformità dei segnali installati in città. Per tale motivo è stato inviato in data 25.06.2020, da parte dello scrivente, quesito al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti relativo alla non conformità dei segnali. In data 02.09.2020 il Ministero ha riscontrato il quesito dell’Avv. Passaro scrivendo quanto segue “l’immagine della segnaletica di varco fornita con la nota che si riscontra non risulta conforme alle normative vigenti”. La giustizia in città è stata ancora una volta ristabilita. Finalmente i cittadini potranno e dovranno portare in giudizio una amministrazione che non rispetta il codice e quanto in esso contenuto”.