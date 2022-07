Il Mid Campania dà il benvenuto alla dottoressa Melania Catillo

Il Coordinamento Regione Campania del M.I.D. Movimento Italiano Disabili ha avuto onere di concedere il benvenuto, nella compagine reale, attiva, amministrativa e rappresentativa concreta regionale come collaboratrice in supporto per la Provincia di Benevento alla gentilissima e sensibile oltre che solare Dottoressa Melania Catillo, ringraziandola per aver offerto la sua volontà di collaborare attivamente insieme a tutto il Coordinamento.

E per noi, quale struttura di Coordinamento Regionale come M.I.D Campania ma anche e soprattutto struttura di rilievo nazionale quale siamo di ampia garanzia per la tutela e il riconoscimento dei diritti sociali e civili, onore e orgoglio ricevere come sempre la collaborazione e partecipazione attiva di nuovi amici che intendono chiaramente e decisamente affermare e veder riconosciuti nella più ampia gratuità i diritti di tutti i disabili, anziani e persone in condizioni di svantaggio economico e sociale, obiettivo quest’ultimo principale dell’azione amministrativa che il Movimento pone in essere.

Crediamo di Melania nel suo infinito amore verso il prossimo, anche come figura professionale attiva nel campo delle diverse abilità, e auspichiamo nel suo impegno proficuo e gratuito, non avendo il movimento fini di lucro, per la promozione e incentivazione di nuove iniziative da intraprendere insieme a lei per venir incontro alle esigenze degli utenti che necessitano del valore e del supporto che il M.I.D. da sempre offre non solo ai suoi iscritti ma anche a tutti coloro che si interfacciano , e da oggi finalmente ancor di più nell’area Beneventana.