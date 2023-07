Il Mid all’assessore Politi: “Di quale brand Avellino si vanta”

Il M.I.D. si rivolge all’Assessore al Brand di Avellino: da lei vogliamo capire di quale Brand Avellino si vanta in giro per l’Italia e all’estero.

Attraverso questa nota ci rivolgiamo all’Assessore al Brand della Città di Avellino per chiederle di essere illustrati quale Brand Avellino illustra in giro per il mondo e nel suo ultimo viaggio a Toronto se mai esistesse un brand ancora , considerato che ci ritroviamo in una città non a misura di tutti né tantomeno in una città a misura di persone con disabilità e dove regna ancora il degrado e la sporcizia, basta farsi un giro ad esempio in piazza libertà, una delle piazze che erano il volano di questa città e che oggi si presenta con macchie ovunque, è impossibile sedersi lungo le fontane per le macchie che ormai si sono sparse sulle mattonelle, bagni pubblici vandalizzati, sporchi e inaccessibili, cestini della spazzatura saturi di immondizia, per non parlare delle vasche delle fontane che una volta accoglievano cigni, pesciolini e attrazioni ma oggi sono solo fondali di terriccio, cicche di sigarette e quanto altro si possa immaginare, chi più ne ha più ne metta, se tutto questo può definire Avellino una città del Brand evidentemente l’assessore, un ottima persona e professionista tra l’altro, non essendo di Avellino non ha la visione ampia e chiara in cui versa la nostra città, a tal ragione la invitiamo quindi prima che programmi i suoi prossimi viaggi per dar lustro alla nostra città, a farsi un giro tra le strade del capoluogo per capire se Avellino è ancora una città che rispecchia in qualche Brend.