Attualità Il matrimonio di Antonio ed Esther 1 Agosto 2020

Sposa bagnata, sposa fortunata. Ma, in questo caso, Esther si è davvero superata. Non solo pioggia ma anche grandine per il giorno più bello della sua vita. Grandine che, però, non ha fermato il matrimonio. La bella coppia, Antonio Garofano ed Esther Spagnuolo, si è sposata oggi con una cerimonia nella suggestiva cripta del Duomo di Avellino, per poi spostarsi in un locale della provincia, dove la festa è continuata nel migliore dei modi, all’insegna della gioia e della spensieratezza.

Agli sposi, gli auguri più sinceri da parte della famiglia, dei parenti, degli amici e, naturalmente, della redazione di Irpinianews.