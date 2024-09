Il mal di vivere colpisce ancora: 72enne si toglie la vita in città

Un’altra tragedia ha colpito Avellino, dove un uomo di 72 anni ha deciso di togliersi la vita impiccandosi in un terreno agricolo situato in località Bosco dei Preti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri e un’ambulanza del 118, ma purtroppo non c’era più nulla da fare per il 72enne. Il corpo è stato subito consegnato ai familiari per le procedure previste.