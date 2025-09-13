Il M5S di Avellino delinea il nuovo assetto territoriale

A seguito della recente assemblea del Gruppo Territoriale di Avellino, si è giunti alla definizione dell’assetto locale che condurrà il Movimento 5 stelle cittadino verso le elezioni regionali e soprattutto verso la tornata elettore del comune capoluogo.

Al rappresentante eletto, Sara Spiniello si affiancano: Sergio Pagliarulo, Vice rappresentante, Ferdinando Picariello, Vice rappresentante, Angelo Mollica, Vice rappresentante con funzioni vicarie, Matteo Pinchera, Referente giovani, Luca Relmi, Referente network giovani, Massimo Mingarelli, Referente progetti, Agostino De Rosa, Referente formazione, Simona Romani, Referente Pari opportunità.

Le nuove nomine segnano l’inizio di nuovo corso del Movimento 5 stelle sul territorio avellinese, pronto a raccogliere le sfide che riguardano il futuro e la qualità della vita dei cittadini in un frangente particolarmente difficile per la comunità locale. La nuova squadra lavorerà all’unisono e sulla spinta di iscritti e simpatizzanti che da sempre fungono da stimolo e propulsione per l’azione del Movimento.

In quest’ottica che va letta la costituzione di tavoli tematici per affrontare le problematiche del territorio e che forniranno supporto e proposte che il Gruppo Territoriale elaborerà in istanze concrete e dirette ad alimentare dinamiche politiche ed ammnistrative virtuose e positive.