Il M.I.D. e le associazioni della provincia di Avellino all’ospedale di Salerno

È avvenuta questa mattina presso il reparto Pediatria e di Chirurgia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria S. Giovanni Di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno la consegna dei giocattoli raccolti in occasione dell’iniziativa dell’Associazione Donation Italia presieduta dall’amico Luigi Bisogno: ”Arriva La Befana Un giocattolo in Pediatria”, in collaborazione con una rete di associazioni della Provincia di Avellino alla quale hanno aderito e offerto il loro supporto anche le Associazioni Misericordia di Avellino come punto di raccolta offrendo anche con grande sensibilità la disponibilità della propria sede operativa, C.I.F. Centro Italiano Femminile Aiello del Sabato, Gioventù-Pro Volturara “Giovanni Palatucci” di Volturara Irpinia e lo stesso M.I.D. con una sua delegazione su invito dell’amica Cinzia Colarusso.

Iniziative del genere non solo rappresentano la vera espressione della solidarietà ma anche il pieno funzionamento della Mission e il raggiungimento degli obiettivi della Rete del Volontariato in collaborazione con le istituzioni ospedaliere, una mattinata quella di stamattina oltre i confini provinciali a sostegno delle categorie fragili.

“Ognuno di noi può ritenere di aver partecipato con grande entusiasmo e sicuramente è tornato a casa con un valore aggiunto in termini di esperienza legata alla propria vita conclude il M.I.D”.