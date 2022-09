Il gruppo scout di Mercogliano CNGEI con WWF Italia per la VI edizione di “Urban Nature 2022”

Il gruppo scout di Mercogliano intende sostenere le sfide di WWF Italia: la natura in città ha un inestimabile valore nel garantire e accrescere il nostro benessere urbano: le piante depurano l’aria dalle polveri sottili prodotte dalle nostre attività inquinanti, creano ombra e contribuiscono alla regolazione della temperatura e all’assorbimento dei gas serra, contrastando le cappe di calore rese sempre più frequenti e pericolose dal cambiamento climatico, così come allagamenti e frane che vengono mitigati dall’azione di regimazione delle acque piovane.

Ma la natura in città ha molti altri effetti benefici anche sul benessere psico-fisico, in particolare dei più giovani, contribuendo a diminuire le possibilità di malattie cardiovascolari, patologie articolari, ansia, depressione, infezioni respiratorie e obesità. Per i bambini ricoverati in ospedale e per la loro riabilitazione la natura, poi, offre infiniti stimoli a livello motorio sensoriale e percettivo.

Il prossimo 9 ottobre 2022 i volontari del gruppo scout di Mercogliano CNGEI parteciperanno all’iniziativa giunta alla VI edizione “Urban Nature 2022” promossa da WWF ITALIA. La raccolta fondi intende diffondere il valore e la cura della natura in città per il benessere delle persone, rinnovando il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani, e favorendo azioni virtuose da parte di amministratori, comunità, cittadini, imprese, università e scuole per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani.

Gli scout di Mercogliano animeranno una delle 1600 piazze in cui volontari del WWF promuoveranno l’evento di beneficenza volto a scoprire il valore della biodiversità. L’iniziativa finanzierà il progetto “Oasi in Ospedale” volta a regalare alle strutture pediatriche spazi naturali interamente dedicati ai bambini e alle loro famiglie, sia per momenti di rilassamento che favoriscano il recupero psicofisico, sia per svolgere attività didattiche e terapeutiche.

L’obiettivo, infatti, è quello di realizzare “10 Oasi in ospedale”, nei giardini delle strutture pediatriche e altre strutture terapeutiche del nostro Paese. Il messaggio è semplice: la “Natura si fa cura” poiché, come dimostrano numerose ricerche, la presenza di spazi verdi favorisce il recupero, le terapie e l’apprendimento dei piccoli pazienti, soprattutto quelli a lunga degenza.

Il gruppo scout di Mercogliano ha scelto come location il Viale San Modestino, i suoi capi Unità e i volontari adulti allestiranno un gazebo aperto dalle ore 9.00 alle ore 13.00 il giorno 9 ottobre 2022. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito scoutmercogliano.it oppure wwf.it