Il gruppo musicale “I Sognatori” del Centro Aprea in concerto a Grottolella

L’Amministrazione Comunale di Grottolella guidata dal Sindaco Antonio Spiniello, in collaborazione con il M.I.D. coordinato da Giovanni Esposito, nell’ampio cartellone degli eventi natalizi che si svolgeranno a Grottolella nel mese di Dicembre in occasione delle festività natalizie ha inteso promuovere per Venerdì 13 Dicembre 2024 alle ore 10:30 presso la sala consiliare di palazzo di città , in Piazza Municipio 1, con la partecipazione degli alunni della scuola primaria e secondaria di Grottolella il concerto musicale del gruppo musicale de “I Sognatori” del Centro Aprea di Atripalda alla Contrada Nove Soldi.

L’Amministrazione Comunale, il M.I.D. e il Centro Aprea attraverso questa iniziativa di inclusione ma anche di sensibilizzazione intendono lanciare un forte messaggio proprio con la musica che va oltre le barriere, un forte messaggio questo per l’intera provincia affinchè il tema dell’iniziativa possa essere non solo condiviso da tutta la comunità provinciale ma anche un forte messaggio a tutte le istituzioni ad abbattere non solo le barriere architettoniche alle quali siamo comunemente abituati ma anche a superare le barriere mentali dell’indifferenza che ancora persistono.