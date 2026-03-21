IL GRANDE GIORNO È ARRIVATO: VI ASPETTIAMO A “WEDDING & HOME”

Oggi si parte: il grande evento prende il via alle ore 17! “Wedding & Home”, un appuntamento imperdibile dedicato a chi sogna il matrimonio perfetto e a chi desidera rinnovare la propria casa con gusto, stile e originalità.

Nel suggestivo scenario del Castello di Torre in Pietra, nella località Torre in Pietra di Pietradefusi, prenderanno vita due giornate ricche di emozioni, idee e opportunità. L’evento si terrà sabato 21 e domenica 22 marzo, in via Posta 1, con un programma pensato per offrire a tutti un’esperienza completa e coinvolgente.

Sabato le porte saranno aperte dalle 17.00 alle 21.00, mentre domenica l’evento si svilupperà in due momenti: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 21.00. Un’organizzazione studiata per permettere ai visitatori di vivere ogni attività con tranquillità, lasciandosi ispirare dalle numerose proposte presenti.

“Wedding & Home” nasce con l’obiettivo di unire eleganza, praticità e intrattenimento, offrendo un punto di incontro tra professionisti del settore wedding e home. Durante la manifestazione sarà possibile scoprire le ultime tendenze in fatto di arredamento, lifestyle e benessere, approfittare di sconti esclusivi e partecipare a esperienze gratuite pensate per coinvolgere il pubblico in modo diretto.

A rendere ancora più speciale l’evento sarà la presenza del giornalista Enzo Costanza, ospite d’eccezione che arricchirà il programma con il suo contributo.

Non mancherà inoltre l’emozione dei premi: i partecipanti potranno tentare la fortuna e aggiudicarsi numerosi omaggi messi in palio dai partner dell’iniziativa, tra cui servizi e consulenze per il matrimonio, prodotti per la casa, esperienze benessere e tante sorprese esclusive.

Un mix perfetto di creatività, ispirazione e convenienza che rende “Wedding & Home” un evento unico nel suo genere, capace di trasformare idee e desideri in progetti concreti.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Per informazioni: Referente Imco Spa Lina – 328 7857061

Vi aspettiamo per vivere insieme due giornate indimenticabili!