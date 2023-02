Il grande caos dei rifiuti, chi “paga”? Sempre cittadini e commercianti

Il grande caos dei rifiuti. Sulla gestione del ciclo integrato in Irpinia, Ato e Comune di Avellino restano divisi, ognuno va avanti per la propria strada. La riunione convocata dal presidente dell’Osservatorio regionale, Enzo De Luca, che ha messo allo stesso tavolo D’Alessio e Festa, non ha sortito gli effetti sperati. Non c’è alcun contrasto tra Ato e Comune capoluogo, ma soltanto la volontà dell’amministrazione cittadina di proseguire lungo il solco di una scelta legittima, costituendo il sub ambito distrettuale. Il sindaco Festa ha garantito gli addetti, dicendo che ci saranno le massime tutele occupazionali.

chi per primo non si fida abbastanza delle scelte adottate dall’amministrazione comunale di Avellino, sono proprio i dipendenti della società provinciale Irpiniambiente, il cui personale si dovrà dividere tra Comune e Ato. Proprio per questo, gli operai hanno dichiarato lo stato di agitazione. E le conseguenze sono abbastanza visibili agli occhi di tutti, in particolare ad Avellino e nell’hinterland. Nel capoluogo, anche noi abbiamo raccolto la voce di profondo disagio di diversi cittadini e commercianti: quest’ultimi sono costretti a convivere con l’immondizia quasi dinanzi i loro negozi.