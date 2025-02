Il Gip nega la difesa a spese dello Stato allo spacciatore: annullato il provvedimento

AVELLINO- Il Gip del Tribunale di Avellino nega la difesa a spese dello Stato (il gratuito patrocinio) ad un imputato gia’ condannato per spaccio, ma la mancanza di una chiara consistenza dei proventi illeciti fa tornare tutto indietro. Lo spacciatore infatti aveva dichiarato di percepire un reddito pari a 7.970,00 euro annui, nell’ultimo anno in cui aveva presentato la sua dichiarazione. Una soglia che ammetteva il gratuito patrocinio. Per il Gip del Tribunale di Avellino però ai fini della determinazione del reddito rilevante, occorreva anche tenere conto delle entrate di carattere illecito. Visto che era emersa la stabile dedizione del ricorrente a reati in materia di stupefacenti era stato confermato il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Per la difesa, il penalista Danilo Iacobacci, sostanzialmente quanto deciso dai giudici di Avellino : “si basava esclusivamente su presunzioni semplici riguardanti l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, peraltro di limitato valore economico”. Peraltro era stata posta anche dalla difesa la mancanza di elementi concreti che indicassero il superamento del limite soglia. I giudici della Cassazione hanno hanno rinviato al Tribunale la valutazione della vicenda. In un passaggio della decisione si legge: “la motivazione del giudice dell’opposizione va ritenuta complessivamente apodittica; in quanto la stessa, pure enumerando i due precedenti penali e il lucro complessivamente derivante dalla comprovata attività di traffico di stupefacenti (specificamente indicato in C 200,00 quanto al primo episodio, mentre il secondo episodio si riferiva alla sola condotta di detenzione), non ha adeguatamente indicato gli elementi concretamente presuntivi dai quali dedurre la sussistenza dell’effettivo tenore di vita del richiedente e il conseguente superamento del limite-soglia alla luce delle concreta situazione economica del medesimo”. Tutto da rifare dunque. Chi pagherà il processo?