“Il giovane Enrico” approda a Montoro, città natale dell’autore Andrea De Simone

Con quasi cento incontri all’attivo in tutta Italia, Il “Giovane Enrico” si conferma un vero e proprio caso editoriale, raccogliendo ovunque un grande successo di pubblico e critica. A partire dalla presentazione inaugurale alla Camera dei Deputati, lo scorso 21 gennaio, il romanzo ha saputo catalizzare l’attenzione di lettori, studiosi, cittadini e appassionati, dando voce a un rinnovato bisogno di confronto, ascolto e partecipazione.

Il libro, firmato da Andrea De Simone e dal co-autore Tonino Scala, è divenuto il centro di un ciclo di eventi che vanno ben oltre la semplice presentazione letteraria: incontri che si trasformano in occasioni autentiche di dialogo, esercizi di memoria attiva e laboratori di futuro. La narrazione del “Giovane Enrico” riaccende la passione per la politica nella sua accezione più alta – quella fatta di valori, di idealità, di parole giuste, di comunità. Un invito a non arrendersi al cinismo, ma a credere ancora che un altro mondo sia possibile.

Finalmente, il romanzo fa tappa a Montoro, città natale di uno dei due autori, Andrea De Simone.

L’appuntamento è fissato per martedì 23 luglio alle ore 19.00 nella suggestiva cornice dello storico Palazzo Pironti-Galiani, in frazione San Pietro.

L’iniziativa è promossa da Borgosalus e dalle Pro Loco Città di Montoro e Circolo San Pantaleone.

Tra gli ospiti di rilievo della serata – come indicato nella locandina ufficiale – si segnala la partecipazione del dott. Roberto Lenza, Procuratore Capo f.f. della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore. Un ritorno carico di significato, considerando che il padre, Gerardo Lenza, è stato a sua volta Sindaco di Montoro Inferiore. Un evento da non perdere, per riscoprire, attraverso la letteratura e il dialogo, il valore dell’impegno civile e la forza delle idee.