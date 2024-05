Si è tenuta sabato 11 maggio la presentazione ufficiale del Forum delle donne di Montemiletto nella sala Impero. Grande soddisfazione per la presenza di una sala colma.

Il forum delle donne di Montemiletto si è presentato al pubblico e vuole essere un’associazione che mira a restare al centro degli eventi del comune di Montemiletto sia dal lato umanitario che da quello sociale.

“Non mi aspettavo una tale partecipazione, sono veramente orgogliosa di questa associazione che è nata”, le parole della presidente Presidente Sarro.

“Voglio ringraziare ogni singola persona che ha fatto in modo che questo evento di presentazione riuscisse così. Ora guardiamo avanti e puntiamo a tutti i nostri impegni, al nostro programma e agli eventi sia ludici che sociali che vogliamo organizzare. Dalla nostra abbiamo più di cento iscritte che già per questa presentazione si sono date da fare preparando tutto il buffet. Posso contare sul loro aiuto. Sempre. E le ringrazio una ad una per tutto quello che hanno fatto. Il forum vuole diventare un punto di incontro, un riferimento non solo per le donne ma per chiunque avesse bisogno di un posto da considerare “casa”.

Ora ci prepariamo per i prossimi impegni. Il due giugno faremo una piccola infiorata, sia a Montemiletto che a Montaperto in occasione del Corpus Domini. È un progetto che per ora vuole essere solo un invito ma già stiamo pensando a come allargarlo il prossimo anno. Mentre il primo evento ludico ci sarà il 16 luglio in piazza a Montaperto, quella che è casa mia. Sono cresciuta in quella piazza e ho voluto che il primo evento ufficiale partisse proprio da lì. E di questo ringrazio il mio direttivo che mi ha appoggiata in questa scelta. Sarà una serata “Chic” ma non voglio svelarvi troppo”.