Il family show di Pistillo nel nome di Gemma per regalare un pulmino ai bimbi disabili

Attore, mimo, conduttore. La beneficenza, quella con la b maiuscola, ancora una volta fa rima con spettacolo. Sabato prossimo (30 settembre), direttamente da Colorado, la provincia di Avellino avrà la fortuna, nuovamente, di vedere all’opera Andrea Viganò, in arte “Pistillo”, un omino dalla carica esplosiva smisurata capace di incantare il pubblico senza dire una parola, ispirato alle raffinate maniere di Charlie Chaplin e all’eleganza di Fred Astaire, con la voglia di giocare e scoprire il mondo come un bambino unita alle delicate e molteplici virtù di un clown tanto romantico quanto folle.

Tight grigio, calzoncini corti e bastone alla mano, Pistillo calcherà la scena del teatro d’Europa di Cesinali, pronto – dalle 18.30 – a “distribuire” gioia e sorrisi ai bambini ma anche ai grandi.

Il suo è un family show dedicato ad un pubblico di qualsiasi età, adattabile ad ogni situazione. Lo spettacolo rivela il mondo dell’invisibile come concetto fantastico della pantomima, di semplice lettura per chiunque e molto ricca, raccontato attraverso una storia surreale vista dagli occhi di un clown del nostro tempo, utilizzando la tecnica circense e teatrale.

Gli occhi di un clown che non possono chiudersi difronte ad una nobile causa. “Accendere in vita altre fiaccole, nell’ora buia di qualcuno, per non essere vissuti invano”, diceva Maria Teresa di Calcutta. Una frase che l’associazione “I fiori di Gemma”, presieduta da Antonello Pellecchia, ha fatto propria.

Associazione che è nata dal desiderio dei suoi soci fondatori di ricordare una donna buona, madre esemplare, di animo nobile, Gemma Colella e, allo stesso tempo, di proseguire la sua opera di volontariato.

Obiettivo a medio-termine dell’associazione è di realizzare un pulmino per bambini disabili. Il ricavato dello spettacolo di Pistillo servirà a centrare questo sogno.