Il dolore dell’anima, un male invisibile

Il dolore dell’anima è una condizione spesso silenziosa e invisibile che, quando ignorata, può portare a tragici epiloghi. In Irpinia la piaga del suicidio ha colpito duramente negli ultimi anni, gettando luce su una realtà spesso trascurata.

Dal 2020 al 2024, l’Irpinia ha registrato una serie di suicidi che hanno coinvolto tantissime persone. Un dato significativo è l’età delle vittime: si è osservato un incremento preoccupante tra i giovani e gli anziani

Riconoscere i disturbi dell’anima è fondamentale per aiutare noi stessi e gli altri. Spesso, i segnali di disagio possono manifestarsi attraverso cambiamenti nel comportamento e nell’emotività, ecco alcuni aspetti da considerare:

Cambiamenti di umore: Se una persona mostra tristezza, irritabilità o euforia improvvisa, questi potrebbero essere segnali di disturbi mentali. Isolamento: Allontanarsi da amici e familiari o evitare le attività sociali può indicare che qualcuno sta lottando con problemi emotivi. Variazioni in sonno e appetito: Dormire troppo o troppo poco, così come cambiamenti nell’appetito, sono spesso correlati a problemi di salute mentale. Perdita di interesse: Una persona che perde interesse nelle attività che prima amava potrebbe attraversare una fase depressiva. Sintomi fisici inspiegabili: Dolori cronici o altri problemi fisici senza una chiara causa medica possono essere legati a disturbi psicologici. Comportamenti autolesionisti: Se qualcuno esprime pensieri di autolesionismo o suicidio, è essenziale cercare aiuto immediato. Ansia e preoccupazione: Sentirsi costantemente in ansia o preoccupati può essere un segnale di un disturbo d’ansia. Perdita di contatto con la realtà: Deliri o allucinazioni indicano gravi problemi di salute mentale e richiedono attenzione medica.

Se noti questi segnali in te stesso o in qualcuno che conosci, è importante rivolgersi a un professionista della salute mentale per una valutazione e un supporto adeguati. Anche centri di salute mentale e gruppi di sostegno possono essere di grande aiuto. Agire tempestivamente può fare la differenza nella vita di una persona.