Il dirigente scolastico Napolitano: bloccare l’uso dei telefonini ai ragazzi fino ai 14 anni

BAIANO – Bloccare l’uso dei telefonini ai ragazzi fino a 14 anni. Pasquale Napolitano dirigente dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII- Parini” di Baiano ha lanciato questa proposta, già partita anche a livello nazionale, nel corso del suo intervento di ieri in occasione della tappa mandamentale dell’Osservatorio sullo stato della provincia voluto dal prefetto Rossana Riflesso.

“Mi associo – ha spiegato il dirigente scolastico – alla proposta già lanciata a livello nazionale di bloccare l’uso del telefono agli under 14. Anche perchè gli effetti in termini di privazioni del sonno e neuroscientifici sono evidenti. Oltre al fatto che questi ragazzini accedono ad un far west di pornografia e altro che imitano quello a cui possono accedere liberamente sulla rete”. Ci sono problemi nazionali ma anche locali. Sebbene dalle esperienze in Puglia e in Campania il dirigente scolastico segnali come sul territorio “abbiamo un coefficiente di dispersione scolastico pari a zero, tuttavia vi sottopongo il problema relativo alle grosse difficoltà per le famiglie che hanno alunni con disabilità. Diagnosi lente, cosa che determina un allungamento dei tempi anche per la concessione degli insegnanti di sostegno. Noi dobbiamo fare in modo che la rete istituzionale possa dare risposte incontro alle famiglie che hanno bambini con disabilità”.