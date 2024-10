Il Direttore del Dipartimento dei Servizi nominato Referente delle attività della Direzione Sanitaria Aziendale

Il Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, Renato Pizzuti, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Chiara di Biase, nelle more della nomina del nuovo Direttore Sanitario Aziendale, ha provveduto a designare un Referente delle attività della Direzione Sanitaria Aziendale, individuando nel Direttore dell’Unità operativa di Radiologia nonché Direttore del Dipartimento dei Servizi Sanitari, Lanfranco Aquilino Musto, la figura più adatta a ricoprire il ruolo, in quanto in possesso di un’adeguata e documentata esperienza di direzione tecnico-sanitaria e di comprovate competenze organizzative e gestionali.

La nomina del Referente delle attività proprie della Direzione Sanitaria Aziendale, quale articolazione della Direzione Strategica e a supporto della stessa, è stata formalizzata questa mattina con una deliberazione del Direttore generale.