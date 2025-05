Il Convitto Nazionale di Avellino e il Salone del Libro di Torino

Quest’anno, al Salone del Libro di Torino 2025, i Convitti Nazionali si raccontano come comunità educanti, in occasione dell’evento “Convitti in dialogo: parole leggere per crescere insieme” (https://www.salonelibro.it/programma-eventi/convitti_in_dialogo/16431) , dove, come evince dal titolo, la parola è strumento di crescita, di relazione e di pace. Attraverso il tema “Le parole tra noi leggere” si presenta l’esperienza di una scuola che educa al dialogo, alla cittadinanza attiva, all’ascolto reciproco e alla convivenza quotidiana. Sarà un importante momento di confronto e di riflessione sul ruolo dei Convitti Nazionali come comunità educanti, nel quale interverranno le Rettrici e i Rettori di diversi Convitti ed Educandati Nazionali: Maria Teresa Furci (Torino) Nicola Fonzo (Novara), Anna Paoletti (Aosta), Paolo Rossetti (Cagliari), Luciano Tagliaferri (Arezzo), Silvana Dovere (Napoli), Anna Maria Zilli (Udine), Giorgio Ragusa (Milano).

Anche il Convitto Nazionale di Avellino sostiene l’evento. Il Rettore Dirigente Scolastico, Prof. Attilio Lieto, come membro del Direttivo dell’ANIES, crede fermamente nel rafforzamento di un modello educativo fondato sulla comunità, sull’inclusione e sulla cultura della pace; e il Convitto è sicuramente un ambiente formativo unico, in cui studio, socialità e responsabilità si intrecciano per formare i cittadini del domani. A ciò si affianca l’offerta formativa ampia del Liceo Classico Europeo, annesso al Convitto, un indirizzo a vocazione internazionale, volto a preparare i giovani al mondo con apertura e competenze interculturali.

Sarà possibile visionare presso lo stand preposto al Salone del Libro la pubblicazione del Convitto Nazionale di Avellino relativa ai 20 anni del Liceo Classico Europeo. Si coglie anche l’occasione per annunciare una grande sorpresa, in vista delle celebrazioni dei 30 anni del Liceo Classico Europeo di Avellino.