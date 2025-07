Il conto alla rovescia è iniziato: il Ponte della Ferriera sarà riaperto alla circolazione

Il conto alla rovescia è iniziato: tra due settimane, il Ponte della Ferriera sarà riaperto alla circolazione. Il 31 luglio l’inaugurazione ufficiale.

Un’opera attesa, un intervento strategico, un risultato concreto: riqualificazione, messa in sicurezza e valorizzazione di una delle infrastrutture più importanti della nostra città

“Il nuovo Ponte della Ferriera non è solo cemento e acciaio: è connessione, è mobilità migliore, è cura del territorio. Ripristinare i collegamenti tra i quartieri di San Tommaso e Rione Mazzini con il cuore pulsante della città, migliorando sensibilmente la viabilità attorno al centro storico era necessario e doveroso. Farlo in questo modo, valorizzando la straordinaria opera ingegneristica del grande architetto Luigi Oberty, è stata una precisa scelta. Un’altra promessa mantenuta. Un altro tassello del nostro impegno quotidiano per un’Avellino più moderna, più sicura, più vicina”.