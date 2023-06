Il comune di Montecalvo si dota del PUC. Questa mattina l’approvazione

Il Consiglio comunale di Montecalvo ha approvato questa mattina il Piano Urbanistico comunale a firma dell’architetto Pio Castiello, presente in aula, esperto di pianificazione territoriale ed urbanistica, già autore di numerosi PUC in provincia di Avellino, come ad esempio quello di Ariano Irpino.

Esprime soddisfazione il sindaco Mirko Iorillo: «Siamo uno dei pochi comuni della Regione Campania che si è dotato dello strumento urbanistico nonostante la legge obblighi all’adozione per sostituire i vecchi piani esistenti, non tutti lo hanno fatto e credo che sia una cosa rilevante per il futuro della nostra comunità poiché il PUC è un strumento fondamentale per lo sviluppo del territorio, per programmare e per la salvaguardare il territorio comunale. Abbiamo inteso tutelare soprattutto le aree agricole ed il loro utilizzo».

Il PUC, infatti, disciplina la tutela ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell’intero territorio comunale, anche mediante disposizioni a contenuto conformativo del diritto di proprietà, vincoli che comportano uno sviluppo del paese più armonico e rispettoso anche del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico.