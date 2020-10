Il Comune di Avellino torna in possesso della piscina comunale

L’annuncio dell’assessore al Patrimonio del Comune di Avellino Stefano Luongo: “Dopo un lungo, travagliato e intenso lavoro svolto insieme al Sindaco Festa e al Comandante della Polizia Municipale Arvonio, posso comunicarvi che siamo finalmente rientrati in possesso del centro sportivo comunale. Un bene prezioso per la nostra comunità, che non potevamo assolutamente condannare all’inefficienza. Si chiude così l’era della vecchia gestione, una pagina negativa caratterizzata da tante criticità: tra la comunità di lavoratori impiegati e tra i tanti utenti che per troppo tempo non hanno potuto fruire appieno della struttura in questione. Questa amministrazione ha deciso di voltare pagina. Infatti, riacquisito il possesso del bene, ora ci impegneremo per accelerarne la riapertura, concentrandoci sulle procedure già avviate mesi fa, così da ripristinare entro il 2021 tutti i servizi in favore dell’intera comunità. Un pensiero va ai tanti lavoratori che hanno vissuto non poche difficoltà e che attendevano fortemente questo atto da parte dell’amministrazione comunale”.