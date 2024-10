Il Comune di Avellino rilancia l’Urban Center e riavvia il PUC con gli ordini professionali

Parte il confronto propedeutico alla redazione del nuovo Piano Urbanistico comunale. Questo pomeriggio, alle ore 15:40, presso la “Chiesa del Carmine”, il sindaco di Avellino, Laura Nargi, e l’assessore all’Urbanistica, Marianna Illiano, riavvieranno le attività di partecipazione all’ Urban Center comunale ed ei relativi laboratori operativi. Nello specifico, ripartiranno le attività di stesura di un quadro esigenziale per progetti di rigenerazione urbana, anche attraverso concorsi di idee. All’appuntamento sono stati inviati i referenti degli Ordini professionali degli Architetti, degli Ingegneri, degli Agronomi, dei Geologi, e del Collegio dei Geometri. L’ente ha promosso per l’occasione la più ampia partecipazione, per intavolare un ragionamento quanto più condiviso e proficuo che rappresenterà il punto di avvio per la redazione del nuovo Piano urbanistico comunale.