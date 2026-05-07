Il Comune di Avella aderisce ai Kid Pass Days 2026

Il Comune di Avella comunica la propria adesione ai Kid Pass Days 2026, iniziativa di rilevanza nazionale dedicata alla promozione della cultura e dell’educazione dei più giovani attraverso attività rivolte a bambini e famiglie.
L’iniziativa si inserisce nel programma del Maggio dei Monumenti, che prevede aperture straordinarie dei principali luoghi della cultura.
Nell’ambito della manifestazione, nelle giornate del 9 e 10 maggio 2026, presso i Giardini del Palazzo Baronale, sono in programma due appuntamenti finalizzati a favorire la partecipazione delle famiglie e la fruizione consapevole delle attività culturali:
Sabato 9 maggio | ore 17:00 – 18:30
IL CARNEVALE DEGLI INSETTI
Laboratorio di lettura e pratica musicale a cura di Francesca Bonazzoli
Sabato 9 maggio | ore 17:00 – 18:30
Domenica 10 maggio | ore 11:00 – 12:00
MATINÉE MUSICALE – FESTA DELLA MAMMA
Concerto rivolto a bambini e famiglie
L’adesione all’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche culturali dell’Ente, orientate alla valorizzazione del patrimonio locale e alla promozione di attività educative destinate alle nuove generazioni.
La partecipazione agli eventi è su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili.
Per informazioni e prenotazioni: 334 111 43 49 – 333 292 81 11
www.visitavella.it
Nell’ambito del Maggio dei Monumenti, saranno visitabili prenotando dal sito internet www.visitavella.it
• Museo
• Anfiteatro
• Castello
• Mausolei funerari
Tutti i sabati e le domeniche
Dalle ore 10:00 alle 13:00