Il Comune annuncia il lutto cittadino

Interpretando il comune sentimento di dolore della cittadinanza, il Commissario Prefettizio, De Felice, a seguito della tragica morte dei due giovanissimi ragazzi rotondesi, ha deciso di proclamare il lutto cittadino per il giorno nel quale si svolgeranno i funerali. Le bandiere del Comune di Rotondi saranno poste a mezz’asta,mentre il gonfalone sarà inviato ai funerali. Sarà osservato un minuto di raccoglimento negli uffici comunali, che il Commissario Prefettizio invita ad estendere a tutte le attività cittadine. Saranno sospese tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma nell’arco di vigenza del lutto cittadino. Si invitano i cittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le Associazioni Sportive, ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto durante i funerali dei due giovani Vincenzo e Alessandro.