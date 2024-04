Il Comune affida il primo piano del “Samantha della Porta” all’Its Academy Ermete

Il centro sociale “Samantha della Porta” di Avellino ospiterà le attività altamente formative dell’”Its Academy Ermete”, di cui il Comune è socio fondatore. La decisione assunta dalla giunta di Piazza del Popolo in favore dell’ente no profit va in una duplice direzione.

Innanzitutto, consente di offrire una grande opportunità lavorativa ai giovani locali, considerato che l’86,5% dei ragazzi che frequentano gli ITS trova occupazione dopo il conseguimento del diploma, come certificano le recenti statistiche del Ministero dell’Istruzione. Inoltre, permetterà il completamento di un intervento di restyling dell’immobile, del valore di circa 500.000 euro.

Il Comune ha accolto la proposta avanzata dall’istituto scolastico per Tecnici superiori, che risulta tra i 15 abilitati a livello nazionale per il rilascio dell’apposito diploma di tecnico nel campo dell’efficientamento energetico, disponendo l’affidamento del primo piano della struttura cittadina.

Una Fondazione di partecipazione in cui si registra anche la presenza pubblica dell’Università di Salerno, dell’Università Vanvitelli, dell’Istituto Dorso, dell’istituto Amatucci, dell’Istituto De Sanctis. Senza scopo di lucro e sotto l’egida del Ministero dell’Istruzione. Non di un privato, né di un’azienda.

Attraverso l’idoneo schema di convenzione di concessione in comodato d’uso, l’ITS Ermete assumerà anche l’onere della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile. Un progetto a cui l’esecutivo di Piazza del Popolo ha dato convintamente il suo oke che rilancerà, nel segno dell’alta specializzazione, una struttura pubblica di grande importanza.