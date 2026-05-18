Il Comitato Agricoltori della Media Valle del Sabato ringrazia Nargi: vicina alle nostre istanze

AVELLINO- Il Comitato Agricoltori Avellinesi Media Valle del Sabato ha voluto esprimere con una nota il ringraziamento al candidato Sindaco della città di Avellino Laura Nargi: ” per la disponibilità, l’attenzione e la vicinanza dimostrate nei confronti del comparto agricolo irpino”. Laura Nargi ha incontrato una delegazione del Comitato Agricoltori Avellinesi Media Valle del Sabato, guidata dal responsabile Roberto Lauro, nel corso di una serata “caratterizzata da ascolto, confronto e dialogo costruttivo.Nel corso dell’incontro è stato sottoposto all’attenzione della candidata il documento contenente le proposte elaborate dal Comitato a sostegno del comparto agricolo irpino, tra cui l’istituzione di una Consulta Agricola Comunale, la concessione di uno spazio in comodato d’uso gratuito quale punto

di riferimento per gli agricoltori e la promozione di eventi agricoli e di valorizzazione del territorio

nel centro della città di Avellino. La Dott.ssa Laura Nargi ha condiviso le proposte illustrate dal Comitato, mostrando sensibilità e attenzione verso le problematiche che quotidianamente interessano il mondo agricolo irpino..Il Comitato intende inoltre ringraziare la Dott.ssa Nargi poiché, già all’indomani del comunicato stampa diffuso dal comparto agricolo, è stata la prima a ritenere doveroso contattare direttamente gli .agricoltori al fine di ascoltare le loro istanze, le proposte avanzate e i disagi vissuti dal settore”. All’incontro hanno preso parte anche il consigliere regionale Livio Petitto, che si legge nella nota “da sempre vicino alle problematiche del comparto agricolo, e l’Avv. Luigi Zeccardo, con i quali si è discusso delle possibili soluzioni e delle iniziative da intraprendere a sostegno del Comitato Agricoltori Avellinesi Media Valle del Sabato e dell’intero settore agricolo irpino. Il Comitato auspica che questo momento di confronto possa rappresentare l’inizio di un percorso concreto di ascolto, partecipazione e valorizzazione dell’agricoltura irpina, nella convinzione che il mondo agricolo debba tornare ad avere centralità all’interno delle politiche territoriali e dello sviluppo della città di Avellino”.