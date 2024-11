Il Comandante Generale dei Carabinieri Teo Luzi al Comando Interregionale Ogaden di Napoli

Questa mattina il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, ha fatto visita alla Caserma Vittoria di Napoli, sede del Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden” per il saluto di commiato. Ad accoglierlo, il Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, Generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci, nonché i Comandanti e una rappresentanza delle Legioni Carabinieri Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise, personale dell’Associazione Nazionale Carabinieri e Associazione Nazionale Forestali e appartenenti alle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Nel corso della visita, il 61° Comandante Generale dell’Arma ha rivolto parole di stima e gratitudine ai militari presenti e, loro tramite, agli oltre 17.500 Carabinieri che operano nel territorio dell’Interregionale. In particolare, il Generale Luzi ha dichiarato: “Ringrazio voi che siete in prima linea. Militari coraggiosi, professionisti seri, persone generose che prendono a cuore il servizio e che operano con dedizione e disponibilità, sacrificando spesso i propri interessi personali. Siate sempre orgogliosi dell’uniforme che indossate, siate sempre fieri di essere Carabinieri!”.