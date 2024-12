Il Comandante della Legione Carabinieri Campania, Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, in visita ad Avellino

Questa mattina il Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, è giunto in visita ad Avellino per il tradizionale scambio degli auguri natalizi in vista delle prossime festività.

Al suo arrivo presso la “Caserma Litto”, l’Ufficiale Generale è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Domenico Albanese, prima di incontrare una rappresentanza di tutti i reparti dell’Arma che operano nella provincia, il personale in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali, nonché il personale della rappresentanza militare e delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Nel corso dell’incontro, il Comandante della Legione ha espresso il suo compiacimento sia per l’attività svolta e l’impegno profuso da tutti i militari del Comando Provinciale di Avellino a tutela della legalità, sia per i consolidati rapporti intercorrenti tra l’Arma e le altre Istituzioni nonché fra la stessa e la cittadinanza, soffermandosi sull’importante funzione svolta dai Carabinieri nella costante opera di prevenzione e di presidio del territorio, posta in essere secondo la tradizione.

Il Generale ha quindi sottolineato il valore della funzione sociale quotidianamente assolta da tutti i militari dell’Arma, di ogni ordine e grado, soprattutto attraverso la vicinanza e l’ascolto dei cittadini ai quali bisogna sempre dare risposte alla crescente domanda di sicurezza delle comunità che a noi si affidano anche durante queste prossime festività, in modo che la popolazione le possa trascorrere serenamente.

Dopo la visita, prima di far rientro a Napoli, il Generale La Gala, accompagnato dal Comandante Provinciale, si è recato presso il Palazzo del Governo, dove ha incontrato il Prefetto di Avellino, Dottoressa Rossana Riflesso.