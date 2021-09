Attualità Il collagene è efficace? Tutta la verità sulla leggendaria proteina 29 Settembre 2021

Il collagene è una proteina fondamentale per il nostro fisico: è, infatti, indispensabile per il derma, per i capelli, per i muscoli e i tendini, persino per la flora intestinale.

Il problema è che il collagene, quello che si forma naturalmente nel corpo, tende a diminuire con il passare del tempo. Questo fenomeno inizia già dopo i 20 anni circa, ma è tipico soprattutto a partire dai 30-35 anni. Ed è la ragione se la pelle diventa più fragile, la chioma si fa meno folta e lucente, e si sperimentano i primi fastidi o dolori alle articolazioni.

Una minore produzione di collagene nell’organismo ha conseguenze evidenti specialmente sulla cute. Quando si abbassano i livelli di collagene cominciano a comparire le rughe e gli altri segni dell’invecchiamento: le guance assumono quel classico aspetto “afflosciato”, e in generale il viso appare più stanco.

Un ottimo rimedio consiste negli integratori di collagene, come Premium Collagen Complex di Corpo Perfetto. Si tratta di un integratore idrolizzato, che dunque garantisce un assorbimento del 90% – molto più rispetto ai classici prodotti offerti sul mercato. Una soluzione del genere è del tutto naturale, non include glutine e lattosio, ed è ideale per la salute di pelle, ossa, denti, cartilagini e cuoio capelluto.

Un confronto tra gli integratori di collagene e le creme

Per contrastare le rughe e per ottenere un effetto anti-age, molti pensano di adoperare le tradizionali creme e altri cosmetici simili come i sieri.

Tuttavia, la loro efficacia è soltanto temporanea: queste preparazioni si limitano ad agire all’esterno, e comunque ben presto non riescono più a combattere l’inesorabile avanzare dell’età.

Lo stesso discorso non può essere applicato agli integratori di collagene. Questi hanno un esito duplice: aumentano la quantità di collagene nel corpo, e migliorano anche la sintesi della proteina in questione. L’integratore che abbiamo citato poco prima, Premium Collagen Complex, comprende sia collagene sia vitamina C, acido ialuronico e MSM (il cosiddetto “minerale della bellezza”).

A differenza delle creme, gli integratori di collagene agiscono dall’interno. Ciò non vuol dire che sia sbagliato impiegare creme, sieri ecc., ma queste formulazioni vanno abbinate in ogni caso a un buon integratore.

Alcuni accorgimenti per preservare il collagene

Il collagene non risente solo dello scorrere degli anni, ma anche di una serie di “nemici”.

Lo stress è un acerrimo avversario di questa proteina, e nel complesso del nostro benessere. Nella quotidianità, è praticamente impossibile evitare ansia e agitazione: siamo sempre presi da mille attività, corriamo qui e lì tra lavoro e altre occupazioni. Bisogna, però, imparare a gestire lo stress, per proteggere le nostre condizioni fisiche e psichiche.

La produzione di collagene è minata, poi, da abitudini come il fumo e il consumo di alcolici. È danneggiata anche dalla tendenza a esporsi per molte ore ai raggi ultravioletti, che causano quello che viene definito come “fotoinvecchiamento”.

Per favorire la produzione di collagene è inoltre importante mantenere l’organismo idratato, con 1,5-2 litri di acqua al giorno, poiché la disidratazione è pericolosa per la salute della pelle. Infine, è fondamentale ridurre gli zuccheri raffinati.

Tali accortezze sono alla base di uno stile di vita sano. È questo il contesto in cui va inserito un integratore di collagene di qualità!

Cibi da consumare e cibi da evitare

La validità degli integratori idrolizzati di collagene è comprovata; comunque, la cosa migliore è associare questo rimedio alla corretta dieta.

Ci sono degli alimenti che stimolano la produzione naturale di collagene. Ci riferiamo ai frutti ricchi di vitamina C, come gli agrumi e i kiwi, nonché a verdure come gli spinaci e altre a foglia verde. Sono da inserire nel regime alimentare anche i pomodori, i peperoni, carni come quella di tacchino e i semi di girasole.

E per quanto riguarda i cibi che velocizzano l’invecchiamento cutaneo? Sono quelli pieni di zuccheri trasformati, come le merendine confezionate e gli snack industriali, così come dei salumi, degli insaccati e dei fritti.

Il collagene come alleato dell’organismo

Soprattutto se si rispettano queste semplici regole, gli integratori di collagene sono straordinariamente efficaci.

Grazie a una soluzione del genere è possibile donare nuovo splendore alla pelle, prevenire le rughe e le guance cascanti, avere capelli luminosi e resistenti. Ne traggono vantaggio anche le ossa, i muscoli e i legamenti, le articolazioni, l’equilibrio della flora intestinale, i denti e così via.

I migliori integratori, come il già menzionato Premium Collagen Complex, includono i principali tipi di collagene:

l’ I , indispensabile per il tessuto connettivo e anche per l’apparato vascolare;

, indispensabile per il tessuto connettivo e anche per l’apparato vascolare; il III , essenziale per la salute dell’intestino;

, essenziale per la salute dell’intestino; il V , prezioso per i capelli;

, prezioso per i capelli; il X, importantissimo per la cartilagine.

Dunque, per chi si chiede se il collagene funzioni: assolutamente sì! Gli integratori di elevata qualità garantiscono un risultato durevole e visibile già dopo i primi tempi.