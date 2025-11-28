Il Certamen in memoria di Lorenzo Scafuri: undici avvocati domani nell’agone oratorio

AVELLINO – Torna per il secondo anno consecutivo il Certamen organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, dalla Camera Penale e dall’Aiga dedicato al giovane avvocato Lorenzo Scafuri, scomparso prematuramente due anni fa, lasciando una comunita’ giudiziaria intera sgomenta per quella prematura scomparsa. L’appuntamento domani mattina nell’Aula “Nunziante Scibelli” della Corte di Assise di Avellino. Saranno undici i giovani avvocati che si cimenteranno in una gara oratoria discutendo un caso assegnato dalla giuria tecnica, anche quest’anno a presiederla sarà il giudice Sonia Matarazzo. Saranno infatti impegnati nella gara oratoria: Beatrice Capozzi, Francesca Colantuoni, Chiara De Mari, Maria Lourdes Fabrizio, Noemi Gaeta, Carmine Lanzillo, Nicolina Pagnozza, Noemi Pirone, Alessandro Porfido, Pasquale Russo, Alessandra Tirone. La prima edizione era stata assegnata all’avvocato Alessandro Porfido.