Il cartello non fa più “cucù”: intervento di manutenzione

Ariano Irpino. È riemerso il cartello completamente offuscato da un cespuglio che indica “Contrada Torana”. La denuncia via social della milanese e l’articolo di Irpinia News di domenica scorsa, evidentemente, hanno fatto “tornare alla mente” di chi di competenza che lì c’era un cartello stradale utile ed importante specialmente per chi viene da fuori.

È il caso della signora milanese che periodicamente viene ad Ariano a trovare i familiari e che è rimasta un po’ disorientata nel non trovare più l’indicazione risucchiata dalla vegetazione della villa confinante con la strada e così ha lanciato lo sfogo e la richiesta d’intervento di manutenzione anche a beneficio dei corrieri.

Ed ora, allo stesso modo, ha riportato la foto del cartello riapparso in tutta la sua “beltà”, si fa per dire poiché sta messo piuttosto male, ma meglio di niente. E dunque manutenzione fu. Il cartello non fa più “cucù” tra rami e foglie. E la milanese l’ha spuntata, dando una scrollatina alle nostre coscienze assuefatte o rassegnate davanti a tanti piccoli e grandi problemi del Sud.

Cogliamo anche l’occasione per riportare una segnalazione che riguarda Contrada Foresta, sempre ad Ariano. Sembra che lì il cartello che indicava la contrada per chi proviene da Grottaminarda, sia stato asportato, forse rubato, e mai più ripristinato.