Il campo largo si restringe: Controvento diserta il tavolo del Pd su Avellino

Si restringe il perimetro del campo largo in vista delle amministrative ad Avellino.

L’associazione Controvento, guidata dal portavoce Generoso Picone, ha infatti fatto sapere che non prenderà parte alla riunione del fronte progressista convocata dal segretario provinciale del Partito Democratico, Marco Santo Alaia, per le 18 di oggi, giovedì 16 aprile.

Alla base della scelta, secondo quanto fa sapere Controvento, ci sarebbe il carattere “assolutamente tardivo e strumentale” della convocazione, arrivata soltanto il giorno successivo alla designazione di Nello Pizza come candidato sindaco.

L’associazione sottolinea inoltre come le realtà politico-culturali siano state escluse dalle precedenti riunioni, evidenziando così un metodo che non avrebbe favorito un reale coinvolgimento del mondo civico e associativo nella costruzione dell’alleanza progressista.