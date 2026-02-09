Il Cammino di Guglielmo alla BIT 2026 a Milano

IL CAMMINO DI GUGLIELMO alla BIT la Borsa Internazionale del Turismo alla Fieramilano Rho dal 10 al 12 febbraio 2026, nello stand istituzionale della Regione Campania.

Con la presenza alla principale e prestigiosa fiera del settore turistico in Italia, prende sempre più quota l’offerta del Cammino di Guglielmo, una realtà consolidata nel panorama dei cammini italiani che, ricordiamo, si è ben strutturato negli ultimi due anni grazie al supporto attivo del Comune di Chiusano di S. Domenico nell’ambito del Pnrr Borghi col Ministero della Cultura. A Milano, vengono presentate allettanti offerte confezionate da ben tre tour operator con proposte di percorrenza da 3 a 7 giorni tutto compreso a partire da aprile.

L’evento si conferma come piattaforma di riferimento per il networking, offrendo alle aziende e agli operatori del settore l’opportunità di incontrare player del turismo internazionale.

La manifestazione è caratterizzata da un’area espositiva specializzata, con focus sia sulla promozione del territorio italiano che internazionale, con un’attenzione particolare ai “Travel Makers”.

La BIT Milano è la prima vetrina internazionale per i 320 km del Cammino di Guglielmo che, ricordiamo, attraversa tre regioni del Sud Italia, dalla montagna al mare attraversando ben trenta borghi in una Italia interna semi sconosciuta al grande pubblico.

All’interno di Spazio Campania si terrà, mercoledì 11 febbraio alle ore 16, la conferenza stampa “Turismo, Territorio e Percorsi naturalistici”, appuntamento dedicato alla presentazione del turismo open-air della Campania. Lo spazio dedicato al Cammino di Guglielmo vede la presentazione di Angelo Verderosa e di Mario Marciano, entrambi a Milano su mandato del Consiglio Direttivo dell’Associazione Cammino di Guglielmo APS, presieduto dall’Abate di Montevergine Riccardo Luca Guariglia O.S.B.

La presenza della Campania alla BIT 2026 si configura come una vetrina strategica per il posizionamento nazionale e internazionale della destinazione e come laboratorio di politiche pubbliche per un turismo più diffuso, sostenibile e territoriale: come il Cammino di Guglielmo, che si conferma il cammino più lungo, più articolato e meglio organizzato del Sud Italia.

Al seguente LINK la nuova guida illustrativa del Cammino in distribuzione stampa e l’elenco dei tour operator che presentano proposte di pacchetti tutto compreso sul Cammino di Guglielmo.