Marco Piga, noto calciatore italiano, ruolo attaccante, si è spento ieri sabato 14 settembre 2024.

Marco ha svolto una lunga carriera calcistica. Insieme al fratello gemello Mario Piga aveva giocato con Lucchese ed Avellino, in quest’ultima squadra contribuì ad una promozione in serie A.

In questo momento tanto è il dispiacere per il mondo calcistico dell’Avellino calcio e non solo, perchè tutti lo amavano per la sua umiltà.